Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания
Арбитр Никита Данченков, который был избит Романом Широковым, хочет добиться для экс-футболиста максимального наказания.
"Главная задача - чтобы дело не рассматривали в особом порядке. Мы с этим категорически не согласны. Будем требовать максимального наказания. Есть ли шансы на мировую? Думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними", - приводит слова судьи "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Широкову грозит до двух лет лишения свободы.
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