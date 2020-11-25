Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания

Арбитр Никита Данченков, который был избит Романом Широковым, хочет добиться для экс-футболиста максимального наказания.

"Главная задача - чтобы дело не рассматривали в особом порядке. Мы с этим категорически не согласны. Будем требовать максимального наказания. Есть ли шансы на мировую? Думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними", - приводит слова судьи "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Широкову грозит до двух лет лишения свободы.

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