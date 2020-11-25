Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания

Теги роман широков

Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания

Арбитр Никита Данченков, который был избит Романом Широковым, хочет добиться для экс-футболиста максимального наказания.

"Главная задача - чтобы дело не рассматривали в особом порядке. Мы с этим категорически не согласны. Будем требовать максимального наказания. Есть ли шансы на мировую? Думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними", - приводит слова судьи "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Широкову грозит до двух лет лишения свободы.

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