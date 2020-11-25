Капитан "Мидтъюлланда" рассказал, что летом его звали в РПЛ
Капитан "Мидтъюлланда" Эрик Святченко рассказал об интересе российских клубов минувшим летом.
"Интересовались ли мной "Динамо", "Рубин" и ЦСКА? Да, интересовались, однако не вижу смысла на этом останавливаться. Я сосредоточен на "Мидтъюлланде" и надеюсь, что смогу проявить себя, чтобы перейти в топовый чемпионат", - приводит слова Святченко "Матч ТВ".
В текущем сезоне Святченко провел 13 игр и отметился одной голевой передачей.
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|Команда
|М
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18