Капитан "Мидтъюлланда" рассказал, что летом его звали в РПЛ

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Капитан "Мидтъюлланда" рассказал, что летом его звали в РПЛ

Капитан "Мидтъюлланда" Эрик Святченко рассказал об интересе российских клубов минувшим летом.

"Интересовались ли мной "Динамо", "Рубин" и ЦСКА? Да, интересовались, однако не вижу смысла на этом останавливаться. Я сосредоточен на "Мидтъюлланде" и надеюсь, что смогу проявить себя, чтобы перейти в топовый чемпионат", - приводит слова Святченко "Матч ТВ".

В текущем сезоне Святченко провел 13 игр и отметился одной голевой передачей.

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