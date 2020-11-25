Ари: "Надеюсь, "Краснодар" попадет в Лигу Европы"

Форвард "Краснодара" Ари высказался о вылете клуба из Лиги Чемпионов после поражения от "Севильи" (1:2).

Напомним, что после 4-х туров "Краснодар" (1 очко) занимает в группе третье место. Краснодарцы лишились шансов на выход в 1/8 финала ЛЧ, однако в последних двух турах они с "Ренном" разыграют путевку в Лигу Европы.

"Это была важная игра для нас. Однако, к сожалению, теперь мы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что мы попадем в Лигу Европы.

Мы неудачно провели первый тайм. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках", - приводит слова Ари сайт УЕФА.

Читайте также: "Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте. | http://soccernews.ru