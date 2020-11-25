Ари: "Надеюсь, "Краснодар" попадет в Лигу Европы"

Теги арикраснодарсевилья

Ари: "Надеюсь, "Краснодар" попадет в Лигу Европы"

Форвард "Краснодара" Ари высказался о вылете клуба из Лиги Чемпионов после поражения от "Севильи" (1:2).

Напомним, что после 4-х туров "Краснодар" (1 очко) занимает в группе третье место. Краснодарцы лишились шансов на выход в 1/8 финала ЛЧ, однако в последних двух турах они с "Ренном" разыграют путевку в Лигу Европы.

"Это была важная игра для нас. Однако, к сожалению, теперь мы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что мы попадем в Лигу Европы.

Мы неудачно провели первый тайм. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках", - приводит слова Ари сайт УЕФА.

Читайте также: "Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции

Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов