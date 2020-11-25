Ари: "Надеюсь, "Краснодар" попадет в Лигу Европы"
Форвард "Краснодара" Ари высказался о вылете клуба из Лиги Чемпионов после поражения от "Севильи" (1:2).
Напомним, что после 4-х туров "Краснодар" (1 очко) занимает в группе третье место. Краснодарцы лишились шансов на выход в 1/8 финала ЛЧ, однако в последних двух турах они с "Ренном" разыграют путевку в Лигу Европы.
"Это была важная игра для нас. Однако, к сожалению, теперь мы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что мы попадем в Лигу Европы.
Мы неудачно провели первый тайм. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках", - приводит слова Ари сайт УЕФА.
Читайте также: "Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте. | http://soccernews.ru
главное
-
Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания
-
Холанд быстрее всех в истории забил 15 голов в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 24 ноября
-
Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Истанбул" благодаря дублю Фернандеша
Лента новостей
-
"Арсенал" пожаловался на судейство в матче с "Локомотивом"
-
Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции
-
Дело Широкова об избиении арбитра будет рассматриваться в общем порядке
-
"Бавария" намерена расстаться с Зюле
-
Ари: "Надеюсь, "Краснодар" попадет в Лигу Европы"
-
"Челси" хочет продлить контракт с Тьяго Силвой
-
Капитан "Мидтъюлланда" рассказал, что летом его звали в РПЛ
-
Избитый судья намерен добиться для Широкова максимального наказания
-
Роналду забил 34-м различным клубам в Лиге Чемпионов, больше только у Месси
-
"Лидс" нацелился на хавбека "Барселоны"
-
Дзюба извинился за поражение от "Лацио"
-
Куман: "Мои парни доминировали над "Динамо"
-
Семак прокомментировал поражение от "Лацио"
-
Нападающий "Брюгге" Деннис пропустил матч с "Боруссией" по удивительной причине
-
Ловрен не поможет "Зениту" в матче в "Брюгге"
-
Холанд быстрее всех в истории забил 15 голов в Лиге Чемпионов
-
Роналду забивает в Лиге Чемпионов 15 сезонов кряду
-
Главные новости дня: 24 ноября
-
Девушка Роналду устроила костюмированную вечеринку с детьми футболиста
-
Определились четыре участника плей-офф Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4