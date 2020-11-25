"Бавария" намерена расстаться с Зюле

"Бавария" готова расстаться с защитником Никласом Зюле.

По сведениям Goal.com, клуб не рассчитывает на 25-летнего игрока, поэтому не будет продлевать с ним соглашение, которое истекает в 2022 году.

Известно, что в клубе недовольны образом жизни футболиста и его проблемами с лишним весом.

Зюле выступает за "Баварию" с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей, но результативными действиями не отличился.

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