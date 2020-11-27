"Интер" определился с главным кандидатом на замену Конте

Наставник "Интера" Антонио Конте близок к увольнению из клуба.

По сведениям Fichajes, основным кандидатом на его замену рассматривается Массимилиано Аллегри, который уже согласился возглавить "россонери".

В настоящее время "Интер" пытается договориться с Конте о расторжении контракта по обоюдному согласию, чтобы не выплачивать ему неустойку.

Последним клубом Аллегри был "Ювентус", который он возглавлял с 2014 по 2019 год.

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