"Ювентус" хочет подписать ван де Бека в зимнее трансферное окно

"Ювентус" интересуется хавбеком "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беком.

По сведениям Calciomercato, "старая синьора" в зимнее трансферное окно хочет арендовать 23-летнего голландца с возможностью выкупа.

"МЮ" приобрел ван де Бека в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро не считая бонусов.

В текущем сезоне ван де Бек провел 12 игр, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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