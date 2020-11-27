Пирло прокомментировал отсутствие Роналду в заявке на матч с "Беневенто"

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Пирло прокомментировал отсутствие Роналду в заявке на матч с "Беневенто"

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло объяснил, почему форвард Криштиану Роналду не сыграет против "Беневенто".

"Мы с Роналду договорились, что он отдохнет, так как он немного устал после стольких матчей. Это было в планах", - приводит слова Пирло журналист Ромео Агрести.

В текущем сезоне на счету 35-летнего португальца 9 голов и два ассиста в 7 играх.

Матч между "Ювентусом" и "Беневенто" состоится завтра, 28 ноября, в 20:00 (мск).

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