Уткин высказался о возможной отставке Мусаева

Журналист Василий Уткин высказался о возможной отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера "Краснодара".

"И снова много разговоров об отставке Мусаева. Два варианта: а) она неизбежна, б) она запоздала, что близко по смыслу, но не одно и то же. А я думаю, наоборот, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию со стороны "Краснодара". В срочном увольнении нет смысла.

А дальше… А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не смог справиться с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещe трое пытались. При этом Мусаеву еще нужно было свою команду в лигу завести. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба - ставка вдолгую… С чего ж его выгонять? Как-то нелогично", - написал Уткин в телеграме.

После 16 туров "Краснодар" занимает в РПЛ девятое место.

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