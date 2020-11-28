"Манчестер Юнайтед" могут оштрафовать на большую сумму из-за кибератаки
"Манчестер Юнайтед" стал жертвой массированной кибератаки.
По сведениям Daily Mail, киберпреступники требуют от клуба большую сумму за неразглашение конфиденциальной информации. Если "МЮ" согласится на их требования, то клуб оштрафуют на 18 миллионов евро.
Кроме того, на 22 миллиона евро "МЮ" может оштрафовать британское Управление по вопросам информации, если будут доказательства нарушения защиты данных болельщиков.
Отмечается, что 18-миллионный штраф будет за нарушение законодательства США. Акции "МЮ" котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому американское законодательство вправе применять санкции в отношении клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18