"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
В рамках 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" и "Шахтер" одержали победы над "Ворсклой" и "Днепр-1" соответственно.
"Динамо" лидирует в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.
"Динамо" - "Ворскла" 2:0
Голы: Цыганков, 14 - 1:0, Вербич, 36 - 2:0
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Андриевский, Цыганков, Шепелев (Леднев, 62), Шапаренко (Караваев, 84), Де Пена (Гармаш, 62), Вербич (Супряга, 80).
"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Дубко, 76), Яворский, Ндиайе, Ребенок (Пешич, 46), Кане, Пуцлин (Челядин, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу, Степанюк, Щербак (Кравчук, 46).
Удаления: Забарный (82), Кане (90).
"Днепр-1" - "Шахтер" 0:1
Гол: Тете, 88 - 0:1
"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак (Цуриков, 61), Ди Франко, Ярмолюк (Кравченко, 73), Когут (Коркишко, 80), Булеца (Чичиков, 73), Довбик.
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон (Коваленко, 61), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тете, Марлос (Степаненко, 90), Соломон (Тайсон, 46), Фернандо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13