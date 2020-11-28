"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ

В рамках 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" и "Шахтер" одержали победы над "Ворсклой" и "Днепр-1" соответственно.

"Динамо" лидирует в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.

"Динамо" - "Ворскла" 2:0

Голы: Цыганков, 14 - 1:0, Вербич, 36 - 2:0

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Андриевский, Цыганков, Шепелев (Леднев, 62), Шапаренко (Караваев, 84), Де Пена (Гармаш, 62), Вербич (Супряга, 80).

"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Дубко, 76), Яворский, Ндиайе, Ребенок (Пешич, 46), Кане, Пуцлин (Челядин, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу, Степанюк, Щербак (Кравчук, 46).

Удаления: Забарный (82), Кане (90).



"Днепр-1" - "Шахтер" 0:1

Гол: Тете, 88 - 0:1

"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак (Цуриков, 61), Ди Франко, Ярмолюк (Кравченко, 73), Когут (Коркишко, 80), Булеца (Чичиков, 73), Довбик.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон (Коваленко, 61), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тете, Марлос (Степаненко, 90), Соломон (Тайсон, 46), Фернандо.

Читайте также: Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных. | http://soccernews.ru