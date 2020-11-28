Петржела заявил о готовности снова возглавить "Зенит"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела не против снова возглавить питерский клуб.

"Мы привыкли к плохим результатам "Зенита" в Лиге Чемпионов, однако теперь и в чемпионате дела идут нехорошо. Решение по Семаку примет руководство. Никогда не желал ему ничего плохого.

Если "Зенит" захочет видеть меня тренером - я готов. "Зенит" - моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, однако меня обратно не позовут", - заявил Петржела.

Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством "Зенит" становился серебряным призером чемпионата России.

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