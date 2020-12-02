Мещеряков высказался о возможном уходе Кикнадзе из "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможной отставке генерального директора Василия Кикнадзе.

"Я не обращаю внимание на бред. Никаких планов нет, никто с Шамилем Газизовым не связывался. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ", - заявил Мещеряков.

Кикнадзе занимает свой пост с декабря 2018 года. В текущем сезоне "Локомотив" после 16 туров занимает седьмое место.

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