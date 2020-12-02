Хименес не поможет "Атлетико" в матчах с "Реалом" и "Зальцбургом"
Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес травмировался в игре против "Баварии" (1:1).
По сведениям AS, у 25-летнего уругвайца выявили повреждение мышц бедра. Сроки восстановления составляют около трех недель.
Таким образом, Хименес не поможет команде в матчах с "РБ Зальцбургом", "Реалом", "Вальядолидом", а также с "Кардассаром" в Кубке Испании.
В этом сезоне Хименес провел 7 игр и отметился одним голом.
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|Бетис
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|Осасуна
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|20
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