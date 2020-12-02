"Зенит" интересуется аргентинским нападающим

Вингер "Штутгарта" Николас Гонсалес попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает "Чемпионат", питерский клуб попытается заполучить 22-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Гонсалес выступает за "Штутгарт" с 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

В этом сезоне на счету Гонсалеса три гола и один ассист в 5 играх.

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