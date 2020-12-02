"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану
"Реал" занялся поиском нового тренера на замену Зинедину Зидану.
Как сообщает Marca, руководство клуба не желает увольнять Зидана, однако если результаты команды не улучшатся, то француз будет отправлен в отставку.
Отмечается, что пока "Реал" рассматривает кандидатуры двух тренеров - Маурисио Почеттино и Рауля.
"Реал" проиграл 5 из 15 матчей в текущем сезоне. В Примере клуб идет на четвертом месте. В ЛЧ занимает третье место в группе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14