"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданмаурисио почеттинорауль

"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану

"Реал" занялся поиском нового тренера на замену Зинедину Зидану.

Как сообщает Marca, руководство клуба не желает увольнять Зидана, однако если результаты команды не улучшатся, то француз будет отправлен в отставку.

Отмечается, что пока "Реал" рассматривает кандидатуры двух тренеров - Маурисио Почеттино и Рауля.

"Реал" проиграл 5 из 15 матчей в текущем сезоне. В Примере клуб идет на четвертом месте. В ЛЧ занимает третье место в группе.

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