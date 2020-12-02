Холанд - лучший футболист в истории Лиги Чемпионов по количеству минут на один гол
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд покорил очередное достижение.
Как сообщает OptaFranz, Холанд является лучшим футболистом в истории Лиги Чемпионов по количеству минут на один гол. Норвежец забивает в турнире каждые 56 минут (учитываются игроки, забившие более 10 голов).
Вторым по этому показателю является Виссам Бен-Йеддер (88 минут). Третью строчку делят Лионель Месси, Роберто Солдадо и Марио Гомес (102 минуты.
Всего Холанд провел в Лиге Чемпионов 12 матчей и забил 16 голов.
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