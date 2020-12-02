Гризманн впервые забил в трех матчах за "Барселону" кряду
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Ференцвароша".
Француз впервые забил за каталонцев в трех матчах кряду. Всего игрок забил пятый гол в семи последних матчах.
Напомним, что до этого Гризманн не забивал в шести играх кряду во всех турнирах при Рональде Кумане.
Гризманн провел в составе "Барсы" 60 матчей, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.
Читайте также: Гризманн высказался о появлении слухов о его конфликте с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Холанд пропустит матч с "Зенитом"
-
Галицкий раздумывал над увольнением Мусаева перед матчем с "Ренном"
-
Гризманн впервые забил в трех матчах за "Барселону" кряду
-
Холанд - лучший футболист в истории Лиги Чемпионов по количеству минут на один гол
-
"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану
-
"Краснодар" - первый российский клуб, одержавший победу в текущем сезоне еврокубков
-
"РБ Лейпциг" в результативном поединке одолел "Истанбул"
-
"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы
-
Капитан "Аталанты" отказался выполнять установку тренера в матче с "Мидтъюлландом"
-
"Зенит" интересуется аргентинским нападающим
-
Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"
-
Дзюба пропустит матч с "Брюгге"
-
Хименес не поможет "Атлетико" в матчах с "Реалом" и "Зальцбургом"
-
Клоппа могут пригласить в сборную Германии
-
Сын Марадоны предложил вывести из обращения 10-й номер в клубах, за которые выступал отец
-
Мещеряков высказался о возможном уходе Кикнадзе из "Локомотива"
-
Диогу Жота: "Роналду был моим героем"
-
"Ростов" теряет Хасимото до конца года
-
Кейн может пропустить дерби против "Арсенала"
-
1
Куман избежит наказания за критику судейства после матча с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14