Гризманн впервые забил в трех матчах за "Барселону" кряду

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Гризманн впервые забил в трех матчах за "Барселону" кряду

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Ференцвароша".

Француз впервые забил за каталонцев в трех матчах кряду. Всего игрок забил пятый гол в семи последних матчах.

Напомним, что до этого Гризманн не забивал в шести играх кряду во всех турнирах при Рональде Кумане.

Гризманн провел в составе "Барсы" 60 матчей, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

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