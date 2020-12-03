"Барселона" и "Ювентус" разгромили "Ференцварош" и киевское "Динамо"

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"Барселона" и "Ювентус" разгромили "Ференцварош" и киевское "Динамо"

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Барселона" разобралась с "Ференцварошем", а "Ювентус" обыграл киевское "Динамо".

Каталонцы и туринцы продолжают уверенно лидировать в группе. "Динамо" и "Ференцварош" в последнем туре разыграют путевку в Лигу Европы.

"Ювентус" - "Динамо" Киев 3:0

Голы: Кьеза, 21 - 1:0, Роналду, 57 - 2:0, Мората, 66 - 3:0

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Демирал (Дрэгушин, 69), Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенни, Рэмзи (Бернардески, 62), Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората.

"Динамо" Киев: Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваев, 84), Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 90), Шепелев (Гармаш, 72), Родригеш (де Пена, 72), Сидорчук.


"Ференцварош" - "Барселона" 0:3

Голы: Гризманн, 14 - 0:1, Брэйтуэйт, 20 - 0:2, Дембеле (пен), 28 - 0:3

"Ференцварош": Дибус, Хайстер (Ловренчич, 64), Блажич, Двали, Ботка, Узуни (Батурина, 71), Сомалиа (Харатин, 81), Изаэл, Шигер (Лаидуни, 64), Нген (Мак, 71), Фримпонг.

"Барселона": Нето, Дест, Мингеса, Альба (Фирпо, 46), Лангле (Аленья, 65), Бускетс (де Йонг, 46), Пьянич, Тринкау, Дембеле, Брэйтуэйт (де ла Фуэнте, 80), Гризманн (Пуч, 65).

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