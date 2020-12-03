"Барселона" и "Ювентус" разгромили "Ференцварош" и киевское "Динамо"
В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Барселона" разобралась с "Ференцварошем", а "Ювентус" обыграл киевское "Динамо".
Каталонцы и туринцы продолжают уверенно лидировать в группе. "Динамо" и "Ференцварош" в последнем туре разыграют путевку в Лигу Европы.
"Ювентус" - "Динамо" Киев 3:0
Голы: Кьеза, 21 - 1:0, Роналду, 57 - 2:0, Мората, 66 - 3:0
"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Демирал (Дрэгушин, 69), Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенни, Рэмзи (Бернардески, 62), Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората.
"Динамо" Киев: Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваев, 84), Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 90), Шепелев (Гармаш, 72), Родригеш (де Пена, 72), Сидорчук.
"Ференцварош" - "Барселона" 0:3
Голы: Гризманн, 14 - 0:1, Брэйтуэйт, 20 - 0:2, Дембеле (пен), 28 - 0:3
"Ференцварош": Дибус, Хайстер (Ловренчич, 64), Блажич, Двали, Ботка, Узуни (Батурина, 71), Сомалиа (Харатин, 81), Изаэл, Шигер (Лаидуни, 64), Нген (Мак, 71), Фримпонг.
"Барселона": Нето, Дест, Мингеса, Альба (Фирпо, 46), Лангле (Аленья, 65), Бускетс (де Йонг, 46), Пьянич, Тринкау, Дембеле, Брэйтуэйт (де ла Фуэнте, 80), Гризманн (Пуч, 65).
Читайте также: "Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
главное
-
Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря
-
"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
Галицкий раздумывал над увольнением Мусаева перед матчем с "Ренном"
-
"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану
-
"РБ Лейпциг" в результативном поединке одолел "Истанбул"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 декабря
-
Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов
-
Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря
-
1
Покер Жиру помог "Челси" разгромить "Севилью", ПСЖ добыл победу над "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" и "Ювентус" разгромили "Ференцварош" и киевское "Динамо"
-
"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
Холанд пропустит матч с "Зенитом"
-
Галицкий раздумывал над увольнением Мусаева перед матчем с "Ренном"
-
Гризманн впервые забил в трех матчах за "Барселону" кряду
-
Холанд - лучший футболист в истории Лиги Чемпионов по количеству минут на один гол
-
"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану
-
"Краснодар" - первый российский клуб, одержавший победу в текущем сезоне еврокубков
-
"РБ Лейпциг" в результативном поединке одолел "Истанбул"
-
"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы
-
Капитан "Аталанты" отказался выполнять установку тренера в матче с "Мидтъюлландом"
-
"Зенит" интересуется аргентинским нападающим
-
Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"
-
Дзюба пропустит матч с "Брюгге"
-
Хименес не поможет "Атлетико" в матчах с "Реалом" и "Зальцбургом"
-
Клоппа могут пригласить в сборную Германии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4