"Аякс" продлил контракт с Тальяфико

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"Аякс" продлил контракт с Тальяфико

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико сообщил о продлении контракта с клубом.

"Благодарю "Аякс" и наших фанатов за доверие и поддержку. Мы продолжим усердно работать для достижения целей", - написал игрок в своем твиттере.

Отметим, что новый контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Тальяфико выступает за "Аякс" с 2018 года. За это время он провел 111 игр, забил 12 голов и отдал 16 ассистов.

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