Клубный ЧМ-2021 пройдет в Японии

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Клубный ЧМ-2021 пройдет в Японии

ФИФА назвала приблизительные сроки проведения клубного чемпионата мира 2021 года.

Турнир будет проходить в Японии в конце 2021 года. Также известно, что в нем сыграют 7 клубов.

Ранее сообщалось, что в планах ФИФА было провести турнир в Китае, а участвовать будут 24 клуба.

Напомним, что клубный ЧМ-2020 должен состояться в феврале 2021 года.

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