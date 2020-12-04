Клубный ЧМ-2021 пройдет в Японии
ФИФА назвала приблизительные сроки проведения клубного чемпионата мира 2021 года.
Турнир будет проходить в Японии в конце 2021 года. Также известно, что в нем сыграют 7 клубов.
Ранее сообщалось, что в планах ФИФА было провести турнир в Китае, а участвовать будут 24 клуба.
Напомним, что клубный ЧМ-2020 должен состояться в феврале 2021 года.
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|A
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|О
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|7
|3
|Аль-Наср
|3
|3
|4
|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|4
|Саут Мельбурн
|3
|0