Защитник "Манчестер Юнайтед" близок к уходу в "Ньюкасл"

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Брэндон Уильямс может покинуть клуб.

Как сообщает Daily Star, 20-летний англичанин в зимнее трансферное окно может перейти в "Ньюкасл".

Соглашение игрока с "МЮ" рассчитано до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

Уильямс является воспитанником "МЮ". В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.

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