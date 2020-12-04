Защитник "Манчестер Юнайтед" близок к уходу в "Ньюкасл"
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Брэндон Уильямс может покинуть клуб.
Как сообщает Daily Star, 20-летний англичанин в зимнее трансферное окно может перейти в "Ньюкасл".
Соглашение игрока с "МЮ" рассчитано до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
Уильямс является воспитанником "МЮ". В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.
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|Вулверхэмптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
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|27
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|18