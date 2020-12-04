Директора "Ювентуса" Паратичи обвиняют в попытке договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса

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Директора "Ювентуса" Паратичи обвиняют в попытке договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса

Прокуратура открыла дело против спортивного директора "Ювентуса" Фабио Паратичи.

Как сообщает сайт клуба, Паратичи обвиняется в попытке договориться о сдаче экзамена по итальянскому языку для Луиса Суареса. Напомним, что туринцы интересовались Суаресом в минувшее трансферное окно, однако для трудоустройства в Италии необходимо сдать тест по языку.

Суарес сдавал экзамен в университете Перуджи, а Паратичи, по информации СМИ, просил министров предоставить правильные ответы на вопросы.

Отмечается, что администрация университета уже отстранена от работы. В итоге Суарес перешел в "Атлетико".

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