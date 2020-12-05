"Атлетик" проиграл "Сельте" в матче Примеры

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"Атлетик" проиграл "Сельте" в матче Примеры

В стартовом матче 12-го тура испанской Примеры "Сельта" добыла выездную победу над "Атлетиком".

Благодаря победе "Сельта" покинула зону вылета и поднялась на 14-е место. "Атлетик" остается девятым.

"Атлетик" - "Сельта" 0:2

Голы: Мальо, 61 - 0:1, Аспас, 78 - 0:2

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче (Баленсиага, 46), Нуньес, Капа, Венседор (Унаи Лопес, 62), Весга, Муниаин (Морсильо, 79), Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 62), Уильямс (Сансет, 79).

"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Оласа, Араухо, Мальо, Денис Суарес, Мендес (Баэса, 90), Тапия, Нолито (Айду, 71), Аспас (Бельтран, 88), Санти Мина.  

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