Временный президент "Барселоны": "Я не говорил, что продал бы Месси"
Временный президент "Барселоны" Карлес Тускетс объяснил свои слова о продаже Лионеля Месси.
Напомним, что ранее Тускетс заявил: "С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом".
"Я не говорил, что продал бы Месси. Я имел в виду, что с экономической точки зрения его уход принес бы пользу для клуба. То, что Месси генерирует, компенсирует затраты клуба, однако бренд "Барсы" не зависит от одного имени.
Если необходимо, то я готов объяснить Куману, что мои слова неправильно перевели. Я готов поговорить и с окружением Месси, чтобы прояснить свой ответ. С этого момента я ограничу свои появления в СМИ", - приводит слова Тускетса Diario Sport.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14