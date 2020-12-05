Временный президент "Барселоны": "Я не говорил, что продал бы Месси"

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Временный президент "Барселоны": "Я не говорил, что продал бы Месси"

Временный президент "Барселоны" Карлес Тускетс объяснил свои слова о продаже Лионеля Месси.

Напомним, что ранее Тускетс заявил: "С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом".

"Я не говорил, что продал бы Месси. Я имел в виду, что с экономической точки зрения его уход принес бы пользу для клуба. То, что Месси генерирует, компенсирует затраты клуба, однако бренд "Барсы" не зависит от одного имени.

Если необходимо, то я готов объяснить Куману, что мои слова неправильно перевели. Я готов поговорить и с окружением Месси, чтобы прояснить свой ответ. С этого момента я ограничу свои появления в СМИ", - приводит слова Тускетса Diario Sport.

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