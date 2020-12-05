Невеста Роналду показала кровать, на которой они спят

Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, показал кровать на которой она спит с футболистом.

"Сплю, как на небесах. Это мой секрет, чтобы не отставать от моего напряженного образа жизни. Я почувствовала разницу с первого дня и, поспав в ней какое-то время, не стала бы ничего менять!", - подписала фото Джорджина.

По сведениям The Sun, такая кровать фирмы Hogo стоит порядка 34 тысяч евро. Производитель заверят, что у тех людей, которые спят на этой кровати, замедляется старение.

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