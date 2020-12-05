Директор "Барселоны" высказался о будущем Месси

Теги барселоналионель месси

Директор "Барселоны" высказался о будущем Месси

Директор "Барселоны" Гильермо Амор высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

"Месси много дал "Барселоне", а клуб много дал Месси. Надеюсь, он завершит карьеру здесь. Решение принимать ему. Срок его соглашения истекает, однако мы по-прежнему считаем, что он футболист "Барселоны", - приводит слова Амора Marca.

Контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Напомним, что минувшим летом аргентинец пытался покинуть клуб.

Главными претендентами на Месси считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Читайте также: Неймар поставил ультиматум ПСЖ касательно продления контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ

"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов