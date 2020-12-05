Директор "Барселоны" высказался о будущем Месси
Директор "Барселоны" Гильермо Амор высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.
"Месси много дал "Барселоне", а клуб много дал Месси. Надеюсь, он завершит карьеру здесь. Решение принимать ему. Срок его соглашения истекает, однако мы по-прежнему считаем, что он футболист "Барселоны", - приводит слова Амора Marca.
Контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Напомним, что минувшим летом аргентинец пытался покинуть клуб.
Главными претендентами на Месси считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.
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|Команда
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|2
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14