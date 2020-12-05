Директор "Барселоны" высказался о будущем Месси

Директор "Барселоны" Гильермо Амор высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

"Месси много дал "Барселоне", а клуб много дал Месси. Надеюсь, он завершит карьеру здесь. Решение принимать ему. Срок его соглашения истекает, однако мы по-прежнему считаем, что он футболист "Барселоны", - приводит слова Амора Marca.

Контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Напомним, что минувшим летом аргентинец пытался покинуть клуб.

Главными претендентами на Месси считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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