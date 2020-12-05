"Лацио" на выезде обыграл "Специю"

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Лацио" добыл выездную победу над "Специей".

Благодаря победе "Лацио" поднялся на седьмое место. "Специя" осталась 15-й.

"Специя" - "Лацио" 1:2

Голы: Иммобиле, 15 - 0:1, Милинкович-Савич, 33 - 0:2, Нзола, 64 - 1:2

"Специя": Проведель, Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 46), Феррер, Риччи, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Джаси, Нзола (Мастину, 90), Фариас (Агудело, 65).

"Лацио": Рейна, Ачерби, Раду, Луис Фелипе (Худт, 89), Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Лейва (Эскаланте, 74), Перейра, Иммобиле (Кайседо, 59).

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