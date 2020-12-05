"Лацио" на выезде обыграл "Специю"
В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Лацио" добыл выездную победу над "Специей".
Благодаря победе "Лацио" поднялся на седьмое место. "Специя" осталась 15-й.
"Специя" - "Лацио" 1:2
Голы: Иммобиле, 15 - 0:1, Милинкович-Савич, 33 - 0:2, Нзола, 64 - 1:2
"Специя": Проведель, Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 46), Феррер, Риччи, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Джаси, Нзола (Мастину, 90), Фариас (Агудело, 65).
"Лацио": Рейна, Ачерби, Раду, Луис Фелипе (Худт, 89), Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Лейва (Эскаланте, 74), Перейра, Иммобиле (Кайседо, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17