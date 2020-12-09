"Зенит" оштрафует Дриусси за слова о недовольстве своей позицией

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси будет оштрафован за слова о своем положении в клубе.

Как сообщает Bobsoccer.ru, клуб оштрафует аргентинца за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. Напомним, что ранее игрок заявил, что три года играет на дерьмовой позиции.

При этом отмечается, что у Дриусси нет конфликта с тренером команды Сергеем Семаком. Во вчерашнем матче против дортмундской "Боруссии" (1:2) тренер поставил Дриусси центрфорвардом и тот отметился голом.

В текущем сезоне на счету Дриусси два гола и две результативные передачи в 15 играх.

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