"Зенит" оштрафует Дриусси за слова о недовольстве своей позицией
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси будет оштрафован за слова о своем положении в клубе.
Как сообщает Bobsoccer.ru, клуб оштрафует аргентинца за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. Напомним, что ранее игрок заявил, что три года играет на дерьмовой позиции.
При этом отмечается, что у Дриусси нет конфликта с тренером команды Сергеем Семаком. Во вчерашнем матче против дортмундской "Боруссии" (1:2) тренер поставил Дриусси центрфорвардом и тот отметился голом.
В текущем сезоне на счету Дриусси два гола и две результативные передачи в 15 играх.
Читайте также: Семак отрегировал на слова Дриусси, который недоволен своей позицией в "Зените". | http://soccernews.ru
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