Виейра может возглавить клуб Лиги 1

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Виейра может возглавить клуб Лиги 1

Экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра может стать тренером "Нанта".

По сведениям The Sun, французский клуб рассматривает кандидатуру 44-летнего тренера на замену ушедшему Кристиану Гуркюффу.

После 13 туров "Нант" идет в Лиге 1 на 14-й позиции, имея в активе 13 очков.

Напомним, что с 2018 по 2020 год Виейра возглавлял "Ниццу". В этом сезоне клуб идет 11-м.

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