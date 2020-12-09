Футболисты "Барселоны" недовольны тактикой Кумана

Некоторые футболисты "Барселоны" недовольны тактическими решениями наставника Рональда Кумана.

По сведениям Diario Sport, команда хочет, чтобы голландец отказался от схемы 4-2-3-1 в пользу 4-3-3. При этом Куман пока не собирается отходить от идеи, с которыми он прибыл в клуб.

Недовольные футболисты считают, что нынешняя схема создает диспропорции в линиях, из-за которых ни полноценно атаковать, ни полноценно обороняться команда не может. Атака действует неактивно, поэтому Лионель Месси вынужден опускаться за мячом глубоко к центру поля. Кроме того, говорится, что никто из футболистов "Барсы" не прогрессирует под руководством Кумана.

После 12 туров "Барселона" идет в Примере на девятом месте, при этом имея две игры в запасе. В группе Лиги Чемпионов каталонцы финишировали на втором месте.

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