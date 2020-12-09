Футболисты "Барселоны" недовольны тактикой Кумана
Некоторые футболисты "Барселоны" недовольны тактическими решениями наставника Рональда Кумана.
По сведениям Diario Sport, команда хочет, чтобы голландец отказался от схемы 4-2-3-1 в пользу 4-3-3. При этом Куман пока не собирается отходить от идеи, с которыми он прибыл в клуб.
Недовольные футболисты считают, что нынешняя схема создает диспропорции в линиях, из-за которых ни полноценно атаковать, ни полноценно обороняться команда не может. Атака действует неактивно, поэтому Лионель Месси вынужден опускаться за мячом глубоко к центру поля. Кроме того, говорится, что никто из футболистов "Барсы" не прогрессирует под руководством Кумана.
После 12 туров "Барселона" идет в Примере на девятом месте, при этом имея две игры в запасе. В группе Лиги Чемпионов каталонцы финишировали на втором месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14