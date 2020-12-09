Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Истанбула".

Как сообщает OptaJoe, Мбаппе забил 20-й гол в турнире и стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, добравшимся до этой отметки.

Ранее рекорд принадлежал капитану "Барселоны" Лионелю Месси, который забил 20 голов в ЛЧ в возрасте 22 лет и 266 дней.

В этом сезоне Мбаппе провел 13 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

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