Сестра Роналду опубликовала картинку с Месси, стоящим на коленях перед Криштиану
Эльма Авейру, сестра форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила картинку в инстаграме, на которой капитан "Барселоны" Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем.
"Мой король. Лучший. Гордость моей жизни", - подписала картинку сестра Роналду.
Напомним, что вчера "Ювентус" на "Камп Ноу" разгромил "Барселону" со счетом 3:0, что позволило туринцам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места.
Роналду в том матче реализовал два одиннадцатиметровых удара.
Читайте также: Роналду рассказал о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru
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