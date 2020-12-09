Сестра Роналду опубликовала картинку с Месси, стоящим на коленях перед Криштиану

Эльма Авейру, сестра форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила картинку в инстаграме, на которой капитан "Барселоны" Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем.

"Мой король. Лучший. Гордость моей жизни", - подписала картинку сестра Роналду.

Напомним, что вчера "Ювентус" на "Камп Ноу" разгромил "Барселону" со счетом 3:0, что позволило туринцам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места.

Роналду в том матче реализовал два одиннадцатиметровых удара.

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