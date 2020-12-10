ПСЖ и "Тоттенхэм" поборются за Доннарумму

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ПСЖ и "Тоттенхэм" поборются за Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма привлек к себе внимание европейских топ-клубов.

По сведениям Fichajes, за ситуацией с голкипером, который так и не продлил контракт с клубом, следят ПСЖ и "Тоттенхэм".

Соглашение итальянца с "россонери" истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 16 игр, в которых пропустил 17 голов.

Читайте также: "Милан" почти договорилось с Доннаруммой о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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