ПСЖ и "Тоттенхэм" поборются за Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма привлек к себе внимание европейских топ-клубов.

По сведениям Fichajes, за ситуацией с голкипером, который так и не продлил контракт с клубом, следят ПСЖ и "Тоттенхэм".

Соглашение итальянца с "россонери" истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 16 игр, в которых пропустил 17 голов.

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