ПСЖ и "Тоттенхэм" поборются за Доннарумму
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма привлек к себе внимание европейских топ-клубов.
По сведениям Fichajes, за ситуацией с голкипером, который так и не продлил контракт с клубом, следят ПСЖ и "Тоттенхэм".
Соглашение итальянца с "россонери" истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Доннарумма провел 16 игр, в которых пропустил 17 голов.
Читайте также: "Милан" почти договорилось с Доннаруммой о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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