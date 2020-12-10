Успехи "Реала" и "Атлетико", поражение "Локомотива" и вылет "Интера": результаты Лиги Чемпионов 9 декабря

Завершился групповой этап Лиги Чемпионов.

Из событий последнего дня следует выделить вылет "Интера" из еврокубков, проход "Шахтера" в Лигу Европы, а также победы "Реала", "Атлетико" и "Аталанты".

Группа А

"Бавария" - "Локомотив" 2:0

Голы: Зюле, 63 - 1:0, Шупо-Мотинг, 80 - 2:0

"Ред Булл Зальцбург" - "Атлетико" 0:2

Голы: Эрмосо, 39 - 0:1, Карраско, 86 - 0:2

Положение команд: "Бавария" (16), "Атлетико" (9), "Зальцбург" (4), "Локомотив" (3).



Группа В

"Реал" - "Боруссия" М 2:0

Голы: Бензема, 9 - 1:0, Бензема, 31 - 2:0

"Интер" - "Шахтер" 0:0

Положение команд: "Реал" (10), "Боруссия" М (8), "Шахтер" (8), "Интер" (6).



Группа С

"Манчестер Сити" - "Марсель" 3:0

Голы: Ферран Торрес, 48 - 1:0, Агуэро, 77 - 2:0, Стерлинг, 90 - 3:0

"Олимпиакос" - "Порту" 0:2

Голы: Отавио (пен), 10 - 0:1, Урибе, 77 - 0:2

Положение команд: "Манчестер Сити" (16), "Порту" (13), "Олимпиакос" (3), "Марсель" (3).



Группа D

"Аякс" - "Аталанта" 0:1

Гол: Муриэль, 85 - 0:1

"Мидтьюлланд" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Салах, 1 - 0:1, Шольц (пен), 62 - 1:1

Положение команд: "Ливерпуль" (13), ""Аталанта" (11), "Аякс" (7), "Мидтьюлланд" (2).

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