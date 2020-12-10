"Ахмат" попал в санкционный список США

Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба "Ахмат".

Сообщается, что новые санкции были введены против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и всех организаций, которые связаны с ним. В санкционный список также вошел бойцовский клуб "Ахмат".

Отмечается, что в США Кадыров обвиняется в причастности к убийству оппозиционера Бориса Немцова, а также в нарушении прав человека.

В текущем сезоне после 17 туров "Ахмат" занимает в РПЛ восьмое место.

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