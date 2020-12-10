Бербатов: "Роналду не пил алкоголь даже на Рождество!"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я один из счастливчиков, которым повезло тренироваться рядом с Роналду. Каждая его тренировка была схожа с войной, однако я не думаю, что в желании всегда побеждать есть что-то плохое.

Криштиану оставался профессионалом даже на рождественских вечеринках. Он никогда не пил алкоголь на таких мероприятиях. Он очень заботился о себе. Криштиану очень рано приезжал на тренировку и шел в зал, а потом мог задержаться, чтобы потренировать удары по воротам. После шел в бассейн, чтобы затем вернуться в зал. Он был полон решимости стать лучшим", - приводит слова Бербатова Marca.

Напомним, что Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год.

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