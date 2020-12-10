ЦСКА не проявлял интерес к форварду "Монако"

Нападающий "Монако" Генри Оньекуру не входит в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям "Спорт-Экспресс", "армейцы" не вели переговоры с агентами 23-летнего игрока о возможном трансфере.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может перехватить нигерицйца у турецкого "Галатасарая".

Трансферная стоимость Оньекуру оценивается в 6 миллионов евро. В этом сезоне на счету игрока одна голевая передача в четырех играх.

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