Четыре клуба АПЛ нацелились на вингера "Байера"

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Четыре клуба АПЛ нацелились на вингера "Байера"

Вингер "Байера" Леон Бэйли может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Maily, скауты "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона" просматривают футболиста в игре Лиги Европы против пражской "Славии".

Контракт Бэйли с клубом рассчитан до лета 2023 года. Отмечается, что "Байер" хочет заработать на трансфере Бэйли не менее 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Бэйли семь голов и пять ассистов в 15 играх.

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