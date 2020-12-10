Шесть футболистов "Локомотива" пропустили матч с "Баварией" из-за сомнительных тестов на коронавирус

Шесть игроков "Локомотива" сдали подозрительные тесты на коронавирус накануне игры Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:2).

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", из-за этого матч пропустили Гжегож Крыховяк, Виталий Лисакович, Даниил Куликов, Максим Мухин, Артур Черный и Николай Титков.

Отмечается, что повторное тестирование не выявило заболевания ни у одного из футболистов.

"Локомотив" финишировал в группе ЛЧ на последнем месте, набрав 3 очка.

Читайте также: Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru