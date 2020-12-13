Тренеру "Сочи" Бородину грозит дисквалификация за слова в адрес Тедеско

РФС может дисквалифицировать тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина за его слова в адрес наставника "Спартака" Доменико Тедеско.

Однако для этого нужно доказать, что оскорбление было основано на расистской или националистической почве. Бородина могут отстранить на 10 игр и оштрафовать на 100 тысяч рублей.

"Оскорбление футболистом или официальным лицом Клуба другого лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения - наказывается дисквалификацией на 10 игр и штрафом в соответствии с пунктом 44 Приложения №1", - говорится в регламенте РФС.

Напомним, что во вчерашнем матча РПЛ "Сочи" обыграл "Спартак" со счетом 1:0.

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