Тренеру "Сочи" Бородину грозит дисквалификация за слова в адрес Тедеско
РФС может дисквалифицировать тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина за его слова в адрес наставника "Спартака" Доменико Тедеско.
Однако для этого нужно доказать, что оскорбление было основано на расистской или националистической почве. Бородина могут отстранить на 10 игр и оштрафовать на 100 тысяч рублей.
"Оскорбление футболистом или официальным лицом Клуба другого лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения - наказывается дисквалификацией на 10 игр и штрафом в соответствии с пунктом 44 Приложения №1", - говорится в регламенте РФС.
Напомним, что во вчерашнем матча РПЛ "Сочи" обыграл "Спартак" со счетом 1:0.
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