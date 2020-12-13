"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС

Теги коламбус крюсиэттл саундерс

"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС

"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС, обыграв в финале "Сиэттл Саундерс".

"Коламбус" стал двухкратным победителем МЛС. Прошлый раз клуб завоевывал чемпионство в 2008 году.

"Коламбус" - "Сиэттл" 3:0

Голы: Селараян, 25 - 1:0, Этьен, 31 - 2:0, Селараян, 82 - 3:0.

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