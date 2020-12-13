"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС
"Коламбус Крю" стал чемпионом МЛС, обыграв в финале "Сиэттл Саундерс".
"Коламбус" стал двухкратным победителем МЛС. Прошлый раз клуб завоевывал чемпионство в 2008 году.
"Коламбус" - "Сиэттл" 3:0
Голы: Селараян, 25 - 1:0, Этьен, 31 - 2:0, Селараян, 82 - 3:0.
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|Коламбус Крю
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|Чикаго Файр
|34
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|Western Conference
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|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
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|3
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|34
|52
|4
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|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
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|34
|46
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|44
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|39
|9
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|34
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|10
|Хьюстон Динамо
|34
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