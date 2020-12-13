25-летний футболист сборной ЮАР погиб в ДТП
Защитник "Мамелоди Сандаунз" и сборной ЮАР Мочека Мадиша погиб в ДТП.
Как сообщает Южноафриканский союз футболистов, 25-летний игрок разбился на автомобиле в пригороде Йоханнесбурга, когда возвращался с празднований в честь 50-летия "Мамелоди Сандаунз".
Мадиша трижды становился чемпионом ЮАР. За сборную он выступал с 2018 года. На его счету 12 матчей и один гол.
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