Орлов раскритиковал "Спартак" за инцидент в матче с "Сочи"
Комментатор Геннадий Орлов высказался об инциденте в матче "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Напомним, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин якобы оскорбил наставника "Спартака" Доменико Тедеско на расовой почве.
"Сейчас об этом говорится уже в мировой прессе. Есть вещи, которые из дома не нужно выносить. Сейчас - расизм, национальные вопросы. Здесь явно что-то случилось. Нет одних правых, а других виноватых.
Здесь виноват "Спартак", что проиграл. Если бы они выиграли, то ничего бы и не было. Эта вся история, нагнетание… Ради чего? "Спартак"… Вы создаете шоу. Желающие эту всю желтизну…
Пусть еще поедут на Первый канал, чтобы там это разобрать. Это не проявление расизма. Прозвучали невежливые слова", - заявил Орлов.
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