Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин назвал главную слабость "Спартака".

"У команды нет комбинационного футбола. Когда футболисты находятся на чужой половине, они не понимают, что им делать. "Спартак" в последних играх выглядит не так свежо. Поэтому Тедеско нервничает", - заявил Аршавин.

После 18 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 3 очка.

В данный момент "Спартак" играет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

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