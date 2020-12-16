Аршавин оценил игру "Спартака" в первом тайме матча против "Зенита"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре "Спартака" в первом тайме матча против "Зенита".

"В первом тайме "Зенит" подарил гол, и поэтому пока ничья. А в целом "Зенит" превосходит соперника. "Спартак" - ни о чем.

Ловрен пытался сохранить мяч. Однако грудь стальная, отлетело далеко. Луневу не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть", - заявил Аршавин.

Напомним, что после первого тайма команды играют вничью - 1:1.

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