Суд вынес решение по участникам массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак"

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Суд вынес решение по участникам массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак"

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение дела о драке фанатов на матче между "Зенитом" и "Спартаком" (3:1).

Сообщается, что в заседании фигурировало 9 лиц. В отношении пятерых из них дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Один фанат "Спартака" был арестован на двое суток и на год получил запрет на посещение спортивных соревнований. Трое болельщиков "Зенита" не смогут посещать соревнования два года.

Напомним, что матч должен был проходить при пустых трибунах, допускали только обладателей бизнес-абонементов.

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