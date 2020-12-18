Тарасов попрощался с "Рубином"
Хавбек Дмитрий Тарасов попрощался с "Рубином".
"Всем огромное спасибо, было приятно провести это время. У вас прекрасный коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой (Климовым) и Бакой (Бакаевым). Благодарю всех за работу. Всем удачи", - заявил Тарасов.
Тарасов присоединился к "Рубину" в феврале 2020 года, однако из-за перелома его первая официальная игра состоялась 5 июля. Его контракт с клубом истекает в конце текущего месяца.
В этом сезоне Тарасов принял участие в семи играх. После 19 туров "Рубин" идет в РПЛ на девятом месте.
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