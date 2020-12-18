Хавбек Дмитрий Тарасов попрощался с "Рубином".

"Всем огромное спасибо, было приятно провести это время. У вас прекрасный коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой (Климовым) и Бакой (Бакаевым). Благодарю всех за работу. Всем удачи", - заявил Тарасов.

Тарасов присоединился к "Рубину" в феврале 2020 года, однако из-за перелома его первая официальная игра состоялась 5 июля. Его контракт с клубом истекает в конце текущего месяца.

В этом сезоне Тарасов принял участие в семи играх. После 19 туров "Рубин" идет в РПЛ на девятом месте.

Читайте также: Слуцкий прокомментировал уход Тарасова из "Рубина". | http://soccernews.ru