"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
Завершился 19-й тур РПЛ, который был последним в 2020 году.
Из главных событий тура можно выделить победу "Зенита" над "Спартаком", а также поражение "Локомотива" от "Химок".
"Ротор" - "Арсенал" Тула 1:0
Гол: Фламарион, 81(пенальти) - 1:0
"Сочи" - "Динамо" 2:0
Голы: Заболотный, 52 - 1:0, Юсупов, 71 - 2:0
"Зенит" - "Спартак" 3:1
Голы: Азмун, 8 - 1:0, Ловрен (аг), 22 - 1:1, Ракицкий, 73 - 2:1, Дзюба, 90 - 3:1
"Химки" Химки – "Локомотив" Москва - 3:2
Голы: Крыховяк, 15 - 0:1, Корян, 26 (с пенальти) - 1:1, Мурило, 37 - 1:2, Кухарчук, 85 - 2:2, Долгов, 90+3 - 3:2
"Краснодар" – "Уфа" - 1:0
Гол: Берг, 22 - 1:0
"Ахмат" - "Рубин" 0:0
"Ростов" - "ЦСКА" 1:3
Голы: Чалов, 2 - 0:1, Чалов, 57 - 0:2, Чалов, 82 - 0:3, Козлов, 90+1 - 1:3
"Тамбов" – "Урал" - 1:1
Голы: 0:1 – 29 Эль-Кабир, 1:1 – 45 Онугха.
Турнирная таблица: "Зенит" (41), ЦСКА (37), "Спартак" (35), "Сочи" (33), "Ростов" (32), "Динамо" (30), "Краснодар" (30), "Локомотив" (28), "Рубин" (28), "Ахмат" (26), "Химки" (25), "Урал" (21), "Ротор" (14), "Арсенал" Тула (14), "Уфа" (13), "Тамбов" (13).
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