Широков отказался от дачи показаний в суде
Экс-игрок сборной России Роман Широков не стал давать новые показания в суде по делу об избиении судьи Никиты Данченкова.
По сведениям "Рейтинг Букмекеров", из-за этого во время заседания суда были оглашены только показания, которые он давал на этапе следствия.
Кроме того, на заседания не явились свидетели избиения арбитра бывшим футболистом.
Напомним, что инцидент произошел 10 августа во время любительской игры между командами "Матч ТВ" и "Ничего необычного". Сначала Широков оскорблял арбитра Данченкова из-за того, что он отказался ставить пенальти. Судья удалил Широкова, после чего футболист избил его.
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