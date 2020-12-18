Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
Форвард "Спартака" Александр Кокорин все-таки отправился в отпуск.
По сведениям Sport24, агент футболиста Тимофей Бердышев договорился с клубом о том, что Кокорин отправится в отпуск на Мальдивы, а 27 декабря возобновит тренировки.
Отмечается, что Кокорин был готов оплатить расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта клуба на Мальдивах.
Ранее сообщалось, что "Спартак" настаивал на том, чтобы Кокорин проходил восстановительные процедуры в Москве до 31 декабря. Однако независимые врачи порекомендовали игроку две-три недели покоя.
В этом сезоне на счету Кокорина два забитых пенальти и два ассиста в 10 играх.
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