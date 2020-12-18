Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы

1 Теги спартак москваалександр кокорин

Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы

Форвард "Спартака" Александр Кокорин все-таки отправился в отпуск.

По сведениям Sport24, агент футболиста Тимофей Бердышев договорился с клубом о том, что Кокорин отправится в отпуск на Мальдивы, а 27 декабря возобновит тренировки.

Отмечается, что Кокорин был готов оплатить расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта клуба на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что "Спартак" настаивал на том, чтобы Кокорин проходил восстановительные процедуры в Москве до 31 декабря. Однако независимые врачи порекомендовали игроку две-три недели покоя.

В этом сезоне на счету Кокорина два забитых пенальти и два ассиста в 10 играх.

Читайте также: Кокорин может покинуть "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Почему бы и нет?Спартак в лидерах идёт,а всё благодаря Сашеньке ...

Ответить

главное

Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"

Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов